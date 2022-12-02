Генсек РФС — о возможном переходе в АФК: «Логичнее играть, чем не играть»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном переходе РФС в АФК.

— Дюков сказал, что возможный переход РФС в Азию будет рассматриваться на ближайшем заседании Исполкома. Как вы к этому относитесь?

— Мне кажется, что президент Российского футбольного союза (Александр Дюков) достаточно четко и подробно объяснил, почему мы говорим о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Мы говорим о том, что одна из важнейших функций сборной команд — это участие в международных соревнованиях. Это важно и для клубов. По решению ФИФА в этих международных соревнованиях мы не участвуем по причине того, что ряд сборных не готовы принимать участия в соревнованиях с РФС. Долго это продолжаться не может. Если выбирать между участием в международных соревнованиях или нет — вы слышали позицию президента РФС и главного тренера сборной. Логичнее играть, чем не играть. Это повод рассмотреть вопрос, если УЕФА не готова в ближайшее время нас возвращать.

— У вас есть понимание, сколько это может занять времени?

— Есть понимание, есть определенная проработка. Но давайте поговорим об этом после заседания Исполкома, в ходе которого этот вопрос будет обсуждаться.

— Вели консультации с АФК?

— Давайте начнем с обсуждения этого вопроса на Исполкоме.

— Выходить из УЕФА в никуда — это еще хуже.

— РФС не говорит об этом. РФС не хочет выходить из УЕФА. Считаем правильным восстановить свое участие в международных соревнованиях сборных и клубов под эгидой УЕФА, членами которой мы и являемся. Но мы прекрасно понимаем нюансы. Соответственно, мы должны смотреть, как реагировать.