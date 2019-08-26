Газзаев объяснил, почему успехи Комличенко не могли остаться незамеченными

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» положительно оценил включение нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко в состав сборной России для подготовки к матчам отборочного цикла Евро-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября, Калиниград).

— Составили впечатление по форварду «Млады Болеслав» Комличенко?

— Во-первых, не думаю, что у нас такой широкий выбор игроков атаки, чтобы оставлять незамеченным успехи Комличенко в Чехии. Правильно, что его позвали. Парень не первый год отличается высокой результативностью. Теперь главное — вписать его в тактическую схему национальной команды. (Виталий Айрапетов)

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