В РФС рассказали об условиях возможного перехода в Азию
Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации рассказал об условиях возможного перехода в Азию.
— Сколько времени потребуется для оформления документов, составления необходимых бумаг под Азию?
— Решение еще не принято.
— Кто войдет в рабочую группу?
— Это технически решаемый вопрос.
— Удалось ли переубедить Колоскова, который принес на сегодняшние заседание исполкома устав УЕФА? Ранее он назвал АФК нищей конфедерацией.
— В смысле переубеждать? У нас была дискуссия, в ходе которой он не был столь категоричен. Удивило ли это меня? Нищая конфедерация? Я с этим не соглашусь. Арабские Эмираты, Китай, Индия? Они нищие? Там все экономики растут, нет ни одной страны, которая стагнировала бы.
— Есть ли механизм, что мы можем передумать, если все-таки перейдем в Азию?
— Никто никогда не выходил из УЕФА. Четко прописанного алгоритма «Что, если» — не существует.
«Но есть ряд условий. Если эти условия не будут соблюдены, выход не состоится. Например, финансовые условия. Это должно быть решение сверху», — добавил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«В УЕФА не хотят терять Россию? Предложение изучить возможность возвращения наших юношеских сборных в УЕФА — это сигнал с их стороны», — сказал Дюков.
28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.