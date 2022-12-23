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Сегодня, 18:11

В РФС рассказали об условиях возможного перехода в Азию

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации рассказал об условиях возможного перехода в Азию.

— Сколько времени потребуется для оформления документов, составления необходимых бумаг под Азию?

— Решение еще не принято.

— Кто войдет в рабочую группу?

— Это технически решаемый вопрос.

— Удалось ли переубедить Колоскова, который принес на сегодняшние заседание исполкома устав УЕФА? Ранее он назвал АФК нищей конфедерацией.

— В смысле переубеждать? У нас была дискуссия, в ходе которой он не был столь категоричен. Удивило ли это меня? Нищая конфедерация? Я с этим не соглашусь. Арабские Эмираты, Китай, Индия? Они нищие? Там все экономики растут, нет ни одной страны, которая стагнировала бы.

— Есть ли механизм, что мы можем передумать, если все-таки перейдем в Азию?

— Никто никогда не выходил из УЕФА. Четко прописанного алгоритма «Что, если» — не существует.

«Но есть ряд условий. Если эти условия не будут соблюдены, выход не состоится. Например, финансовые условия. Это должно быть решение сверху», — добавил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«В УЕФА не хотят терять Россию? Предложение изучить возможность возвращения наших юношеских сборных в УЕФА — это сигнал с их стороны», — сказал Дюков.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
Максим Митрофанов
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