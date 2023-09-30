Галактионов отреагировал на решение УЕФА о допуске сборных до 17 лет на международные турниры

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на предложение исполкома УЕФА о допуске сборной России до 17 лет на международные соревнования в нейтральном статусе.

«Не видел официальную позицию РФС. То что есть решение — положительная ситуация. Другой вопрос, что другие федерации отказываются с нами играть», — сказал Галактионов.

Исполком УЕФА предлагает восстановить мужские и женские сборные России этой возрастной категории (U17) в соревнованиях, даже если их жеребьевка уже состоялась. Матчи команд будут проходить без флага, гимна и не на территории России.