Sky News: УЕФА пытается успокоить страны, которые отказываются играть с Россией

УЕФА пытается успокоить федерации, которые отказываются выступать в одних турнирах с национальной команды России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

По информации источника, руководство УЕФА указывает протестующим федерациям на непоследовательность в противодействии возвращению России на юношеские турниры (для игроков младше 17 лет). В УЕФА также отмечают, что в июле министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских спортсменов в международных соревнованиях с атлетами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе.

26 сентября, исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

27 сентября в пресс-службе УАФ сообщили, что команды среди игроков до 17 лет не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

Российские сборные должны будут проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года. Это решение продолжает действовать.