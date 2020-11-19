Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев оценил игру форварда сборной России Антона Заболотного в матче Лиги наций против Сербии (0:5).

«Заболотного взяли в сборную, потому что он отметился не одним и не двумя хорошими голами. Здесь у него также были моменты. Причем в создании одного из них он принял активное участие, классно сыграв на опережение. Антон находился в хорошей физической форме, был активен, перемещался, цеплялся за мячи. Но мы не можем говорить, что он — нападающий номер один в сборной России. По разным причинам не было Артема Дзюбы, Александра Кокорина, Федора Смолова — футболистов, недавно считавшихся лучшими. Да, можно было выпустить Александра Соболева и Федора Чалова, но тренерам виднее», — приводит слова Гаджиева RT.