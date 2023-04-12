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Габулов: «Участие сборной России в чемпионате ЦАФА будет серьезным сигналом для УЕФА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался об участии сборной России в первом чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Наше участие в этом турнире будет серьезным сигналом для УЕФА. Конечно, для российского футбола приоритетом является участие в европейских соревнованиях. Это объясняется высокой конкуренцией и экономической составляющей. Но если нас там не ждут и не хотят видеть, то нужна альтернатива, поиском которой занимается РФС. Что касается интереса, то на сегодняшний день перед глазами российского болельщика по-прежнему стоят европейские турниры, из памяти это не исчезло. Но тем не менее прошел год с нашего отстранения. Поэтому было бы интересно посмотреть на наше выступление. И тренерский штаб должен ставить самые высокие задачи — победить в этом турнире. Победы нашей стране сейчас нужны как никогда», — цитирует RT Габулова.

Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1134987-gabulov-uchastie-turnir-cafa
Владимир Габулов
Футбол
Сборная России по футболу
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