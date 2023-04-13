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Газзаев не видит смысла оценивать работу Карпина в сборной России по матчам с Ираном и Ираком

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что нет смысла оценивать работу главного тренера сборной России Валерия Карпина по товарищеским матчам с Ираном и Ираком.

«Оценивать нужно по результатам. А сейчас какой результат? Сборная нигде не участвует в официальных матчах. Не играет на чемпионатах мира и Европы. Только по участию в таких турнирах можно оценивать работу Карпина. Я считаю, что он работает на перспективу. Его целью является сформировать национальную команду. Карпин просматривает потенциальных кандидатов в сборную, тех игроков, которые в перспективе смогут выступать в составе национальной команды после решения по переходу в какую-либо конфедерацию. Тогда и можно будет оценивать его работу, а сейчас это просто его дополнительная работа», — приводит «Спорт День за Днем» слова Газзаева.

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23-го числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26-го встретились с Ираком (2:0).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gazzaev-net-nikakogo-smysla-otsenivat-rabotu-karpina-v-sbornoy-rossii-po-matcham-s-iranom-i-irakom
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
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