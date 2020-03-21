Футболисты сборной России рассказали про номера, под которым играют

Футболисты сборной России рассказали, почему выбрали определенные номера, под которыми играют в своих клубах или национальной команде.

— До чемпионата мира я никогда не играл под шестым, — сказал полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. — Нравился номер 17. Но когда меня вызвали в сборную, он был у Головина. В итоге взял свободную шестерку. Получилось удачно, с тех пор я играю в сборной под ней.

— Выбрать этот номер в «Зените» посоветовал папа, — отметил хавбек «Зенита» Далер Кузяев. — Йохан Кройф играл под ним. При этом моим кумиром в детстве был Деннис Бергкамп. Потому что любимый клуб — «Арсенал». Также нравился Зидан.

— Взять 47-й номер подсказала жена, — признался полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. — Я спросил, какие ей нравятся цифры. Ответила: четыре и семь. Я тогда играл в дубле «Динамо», и можно было выбрать только числа после 30. Так и решили — 47. А в Тольятти у меня была 14. Как у Анри.

— Мне всегда нравились 10, 77 и 7, — рассказал полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. — В ЦСКА играл под 77-м, но в 2019 году взял семерку. Под ней выступает Роналду. Любимый футболист с детства. Мой кумир. Приятно наблюдать за его мотивацией, менталитетом и работой. Роналду — машина. Он очень мотивирует.