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Сегодня, 22:20

Футболистка сборной России Федорова рассказала, что пережила истерику после отстранение от международных турниров

Руслан Минаев
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Футболистка сборной России и московского «Динамо» Марина Федорова поделилась мнением об отстранении национальных команд от участия в международных соревнованиях.

«Я играла на чемпионате Европы в 2017 году в Нидерландах, и это были нереальные ощущения. Атмосфера — не передать словами. Праздник. Поэтому, когда мы отобрались на Евро-2022, я была самым счастливым человеком на планете. Была в предвкушении этого футбольного праздника, тем более в Англии. Когда еще на нас будут приходить зрители в таком количестве.

А в последнем нашем международном турнире в Испании мы заняли второе место и проиграли сборной Бельгии только по пенальти. Мы росли как сборная. И мы действительно могли бы выступить на том Евро очень хорошо. Когда узнала, что не едем, была истерика», — цитирует Федорову «Чемпионат».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под эгидой организаций.

Источник: Чемпионат
Сборная России по футболу
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