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Кудряшов написал прощальное письмо после уходе из сборной России

Руслан Минаев
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Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов написал прощально письмо после ухода из сборной России.

«Никогда не забуду те эмоции, которые испытывал, выходя на поле в футболке национальной команды. Благодарен всем тем, с кем играл и работал в сборной все эти годы. Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам: они давали нам дополнительные силы и создавали на трибунах незабываемую атмосферу», — приводит слова Кудряшова пресс-служба РФС.

35-летний россиянин дебютировал в национальной команде в 2016 году и провел 48 матчей, забил 1 гол.

Источник: https://rfs.ru/news/216287
Федор Кудряшов
Футбол
Сборная России по футболу
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