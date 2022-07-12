Кудряшов написал прощальное письмо после уходе из сборной России

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов написал прощально письмо после ухода из сборной России.

«Никогда не забуду те эмоции, которые испытывал, выходя на поле в футболке национальной команды. Благодарен всем тем, с кем играл и работал в сборной все эти годы. Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам: они давали нам дополнительные силы и создавали на трибунах незабываемую атмосферу», — приводит слова Кудряшова пресс-служба РФС.

35-летний россиянин дебютировал в национальной команде в 2016 году и провел 48 матчей, забил 1 гол.