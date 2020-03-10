Федерация футбола Молдавии — о возможной отмене матча с Россией
13:27
В пресс-службе Федерации футбола Молдавии прокомментировали информацию о том, что товарищеский матч сборной Молдавии со сборной России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом. Ранее была приостановлена продажа билетов на матч.
— Пока ситуация очень непонятная, — сообщили «СЭ» в пресс-службе ФФМ. — Не хотим сеять панику, но вероятность отмены существует. Мы ждем официальной позиции правительства, в данный момент идут совещания. Есть рекомендация министерства здравоохранения, согласно которой мы приостановили продажу билетов. Вместе с тем мы, возможно, возобновим ее. Более точная информация появится на днях. (Дмитрий Зеленов)
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