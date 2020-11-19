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Евсеев — о Жиркове: «100 матчей за сборную — этот рубеж покоряется не всем»

11:19
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Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев — о полузащитнике Юрии Жиркове, для которого матч Лиги наций против Сербии (0:5) стал 100-м за национальную команду.

«Помню дебют Юры Жиркова в сборной. Вот он на фото, в нижнем ряду. Совсем молодой.

100 матчей за сборную. Жаль, что игра с Сербией поводов для радости не дала, но разочарование спустя время пройдёт. А этот рубеж покоряется не всем", — написал у себя в Instagram Евсеев, опубликовав совместное фото с Жирковым с одного из матчей сборной.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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