Евсеев — о Жиркове: «100 матчей за сборную — этот рубеж покоряется не всем»
11:19
Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев — о полузащитнике Юрии Жиркове, для которого матч Лиги наций против Сербии (0:5) стал 100-м за национальную команду.
«Помню дебют Юры Жиркова в сборной. Вот он на фото, в нижнем ряду. Совсем молодой.
100 матчей за сборную. Жаль, что игра с Сербией поводов для радости не дала, но разочарование спустя время пройдёт. А этот рубеж покоряется не всем", — написал у себя в Instagram Евсеев, опубликовав совместное фото с Жирковым с одного из матчей сборной.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
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