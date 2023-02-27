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Сегодня, 14:24

Алдонин: «Сейчас нельзя выбирать соперника. Надо играть с теми, кто согласится»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче сборной России с командой Ирака.

«Хорошо, что матч с Ираком состоится у нас в России. Не могу сказать, насколько это сильный соперник. Сейчас нельзя выбирать соперника, такой вопрос не стоит. Уже хорошо, что состоится товарищеская игра. Посмотрим на качество сборной России. Надо играть с теми, кто согласится», — приводит «РБ Спорт» слова Алдонина.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что национальная команда России сыграет с Ираком в рамках товарищеского матча 27 марта в Сочи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-aldonin-o-matche-s-irakom-sejchas-nel-zya-vy-birat-sopernika-nado-igrat-s-temi-kto-soglasitsya/
Евгений Алдонин
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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