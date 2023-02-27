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Сегодня, 14:30

Балахнин: «Если Дзюба будет так хорош, чтобы оказаться в сборной, то почему нет?»

Алина Савинова
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Бывший тренер национальной команды России Сергей Балахнин оценил вероятность вызова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в сборную на ближайшие товарищеские матчи.

«Сборная проводит неофициальные игры. Они ни на что не влияют. И все прекрасно понимают, что в ближайшие три года официальных не будет. Поэтому объективно надо смотреть команду на будущее. Вот тренер и ищет варианты. Ведет поиски людей, которые будут в сборной через три-четыре года.

Ничего не исключаю. Если Дзюба будет так хорош, чтобы оказаться в сборной, то почему нет? Лучших надо поощрять. Сборная — для лучших. Но станет ли Дзюба таковым — я не знаю. Все зависит от него. Вызывать игроков только по паспорту — это странно. Если ветераны лучше и очень хотят быть в сборной — это не обязательно игнорировать», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране, а 27 марта встретится с Ираком в Сочи.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-esli-dzyuba-budet-tak-horosh-chtoby-okazat-sya-v-sbornoj-to-pochemu-net/
Артем Дзюба
Сборная России по футболу
Сергей Балахнин
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