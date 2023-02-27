Экс-футболист сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче против Ирана.

«Мое мнение о матчах сборной не изменилось. Игры нужны. Нужно собираться. Я считаю, что вызывать нужно всех сильнейших! Может быть, за исключением тех, кто играет за границей. А к чему это приведет — время покажет. Если судить по тем играм, что мы уже провели, Иран — достойный соперник», — сказал Погребняк «СЭ».

26 февраля стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.