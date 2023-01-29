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29 января, 23:02

Евгений Алдонин: «Переход в АФК не состоится, надо улучшать взаимоотношения с УЕФА»

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Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказал мнение высказал мнение, что руководство РФС должно не прекращать диалог с УЕФА.

— Любая отмена любых банов — это уже какое-то положительное поступательное движение, — приводит «РБ Спорт» слова Алдонина. — Каждая подвижка хорошо влияет на дальнейший ход событий. Самое главное, быть в диалоге с УЕФА и улучшать наши взаимоотношения.

— Теперь можно сказать, что переход в Азию не состоится?

— Конечно. Главная задача — вернуться в европейские реалии. РФС эту позицию продвигает. Не в обиду Азии, но команды там менее конкурентоспособны, чем в Европе.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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