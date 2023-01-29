Евгений Алдонин: «Переход в АФК не состоится, надо улучшать взаимоотношения с УЕФА»

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказал мнение высказал мнение, что руководство РФС должно не прекращать диалог с УЕФА.

— Любая отмена любых банов — это уже какое-то положительное поступательное движение, — приводит «РБ Спорт» слова Алдонина. — Каждая подвижка хорошо влияет на дальнейший ход событий. Самое главное, быть в диалоге с УЕФА и улучшать наши взаимоотношения.

— Теперь можно сказать, что переход в Азию не состоится?

— Конечно. Главная задача — вернуться в европейские реалии. РФС эту позицию продвигает. Не в обиду Азии, но команды там менее конкурентоспособны, чем в Европе.