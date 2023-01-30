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Сегодня, 13:10

Никифоров: «Сборной надо готовиться к нашему возможному возвращению на международные турниры»

Алина Савинова
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Юрий Никифоров, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал, к чему нужно готовиться национальной команде.

«Сборной надо готовиться к нашему возможному возвращ­ению на международные турниры. И для это­го есть пять окон, в которые сборная России может проводить матчи. А руководство РФС уже занимается подбором соперников», — приводит «РБ Спорт» слова Никифорова.

14 января стало известно о том, что национальная команда страны может провести пять товарищеских матчей в 2023 году.

Весной УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от участия в международных турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-nikiforov-sbornoj-rossii-nado-gotovitsya-k-vozmozhnomu-vozvrashheniyu-na-mezhdunarodny-e-turniry/
Юрий Никифоров
Сборная России по футболу
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