Евгений Алдонин надеется вернуть похищенные деньги из банка «Замоскворецкий»
Экс-полузащитник сборной России Евгений Алдонин ответил на вопрос по поводу расследования дела о хищениях вкладов бывших игроков национальной команды из банка «Замоскворецкий».
— На каком этапе расследование?
— Сейчас не готов ничего комментировать по делу, — приводит «Спорт День за Днем» слова Алдонина.
— Но вы надеетесь вернуть деньги?
— Надежда всегда есть. Надежда умирает последней.
Алдонин, а также Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов и Юрий Никифоров выступают потерпевшей стороной в деле о хищениях вкладов. По оценкам адвокатов, футболисты положили на счета банка около 350 миллионов рублей.
Новости