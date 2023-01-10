Евгений Алдонин надеется вернуть похищенные деньги из банка «Замоскворецкий»

Экс-полузащитник сборной России Евгений Алдонин ответил на вопрос по поводу расследования дела о хищениях вкладов бывших игроков национальной команды из банка «Замоскворецкий».

— На каком этапе расследование?

— Сейчас не готов ничего комментировать по делу, — приводит «Спорт День за Днем» слова Алдонина.

— Но вы надеетесь вернуть деньги?

— Надежда всегда есть. Надежда умирает последней.

Алдонин, а также Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов и Юрий Никифоров выступают потерпевшей стороной в деле о хищениях вкладов. По оценкам адвокатов, футболисты положили на счета банка около 350 миллионов рублей.