Более 16 тысяч спортивных мероприятий прошло в России в новогодние праздники

Более 16 тысяч спортивных мероприятий прошло в России в новогодние праздники.

«На старте 2023 года уже более 3,5 миллиона россиян активно вовлечены в занятия физической культурой и спортом — все они присоединились к мероприятиям декады спорта и здоровья. Всего в рамках нее в новогодние каникулы в регионах России прошло более 16 тысяч спортивных мероприятий, что на 1 тысячу больше, чем годом ранее», — цитирует ТАСС вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

По словам организаторов, целью декады спорта является привлечение россиян к популяризации спорта.