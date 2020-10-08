Экс-футболист «Динамо» и сборной России Денис Колодин прокомментировал поражение национальной команды в товарищеской игре со Швецией (1:2). Матч прошел в Москве, где 11 и 14 октября команда примет Турцию и Венгрию в Лиге наций.

— Журналисты всегда оценивают матчи нашей сборной, как финал Лиги чемпионов и чемпионата мира, — сказал Колодин «СЭ». — Если мы проигрываем, то все, беда. Ничего страшного не произошло. Посмотрели новых футболистов — Соболев тот же вышел, забил.

Это товарищеская встреча, ее можно проиграть хоть 0:10, но зато посмотреть, кто нужен, кто подходит под схему. А когда трясешься за результат и смотришь только на табло, смысл товарищеской игры теряется (Константин Колмаков)