«Это товарищеский матч, его можно хоть 0:10 проиграть». Колодин — о поражении сборной России от Швеции
21:27
Экс-футболист «Динамо» и сборной России Денис Колодин прокомментировал поражение национальной команды в товарищеской игре со Швецией (1:2). Матч прошел в Москве, где 11 и 14 октября команда примет Турцию и Венгрию в Лиге наций.
— Журналисты всегда оценивают матчи нашей сборной, как финал Лиги чемпионов и чемпионата мира, — сказал Колодин «СЭ». — Если мы проигрываем, то все, беда. Ничего страшного не произошло. Посмотрели новых футболистов — Соболев тот же вышел, забил.
Это товарищеская встреча, ее можно проиграть хоть 0:10, но зато посмотреть, кто нужен, кто подходит под схему. А когда трясешься за результат и смотришь только на табло, смысл товарищеской игры теряется (Константин Колмаков)
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020
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