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Сегодня, 11:17

Сычев поддержал возможный переход в АФК: «Сборной нужна практика»

Сычев поддержал возможный переход РФС в АФК
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев с в комментарии «СЭ» высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Переход в Азию? Мы все заложники нынешней ситуации. Сборной нужна практика. Игроки должны практиковаться именно в матчах с другими сборными. Я поддерживаю вариант с Азией, потому что нам сейчас нужна именно соревновательная часть. Нам необходим именно футбол», — сказал Сычев «СЭ».

На ближайшем исполкоме РФС, который пройдет 23 декабря, будет поднят вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

Дмитрий Сычев
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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