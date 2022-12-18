Баринов: «Будет ли Россия играть на ЧМ-2026? Надеюсь и верю в это»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов надеется, что российская национальная команда сможет выступить на ЧМ-2026.

Футболист посетил финал ЧМ-2022 в Катаре.

— Ты профессиональный футболист, но смотришь игру с трибуны. Что чувствуешь?

— Смотрю с трибуны. Мы могли бы здесь играть, но такова жизнь. Не получилось у нас.

— Веришь, что через четыре года мы будем играть на ЧМ?

— Надеюсь. Верю и надеюсь на это.

Сборная России не смогла пробиться в финальную стадию ЧМ-2022. Команда должна была участвовать в стыковом турнире, но в марте нынешнего года ФИФА отстранила Россию от участия в международных турнирах.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.