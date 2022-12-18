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Сегодня, 19:23

Баринов: «Будет ли Россия играть на ЧМ-2026? Надеюсь и верю в это»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов надеется, что российская национальная команда сможет выступить на ЧМ-2026.

Футболист посетил финал ЧМ-2022 в Катаре.

— Ты профессиональный футболист, но смотришь игру с трибуны. Что чувствуешь?

— Смотрю с трибуны. Мы могли бы здесь играть, но такова жизнь. Не получилось у нас.

— Веришь, что через четыре года мы будем играть на ЧМ?

— Надеюсь. Верю и надеюсь на это.

Сборная России не смогла пробиться в финальную стадию ЧМ-2022. Команда должна была участвовать в стыковом турнире, но в марте нынешнего года ФИФА отстранила Россию от участия в международных турнирах.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Дмитрий Баринов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
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