Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:27

РФС опубликовал повестку декабрьского исполкома организации. Ключевой вопрос — «Об участии РФС в иных организациях»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

В пятницу, 23 декабря, в Доме футбола пройдет очередное заседание исполкома РФС, сообщает сайт организации.

Стратегические вопросы

1. О Программе развития дошкольного футбола.

2. О Программе развития мини-футбола (футзала).

3. Об изменении системы и формата отдельных Всероссийских соревнований по футболу (реформа ЮФЛ).

4. О реформе компенсационных выплат и выплат по механизму солидарности.

5. Об особенностях участия клубов в любительских соревнованиях РФФ и МРО.

Операционные вопросы

6. О программе оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2023 год. О внесении изменений в программы оказания финансовой помощи на 2021 и 2022 годы.

7. Об утверждении новых редакций Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации (ред. 6.0, 2022) и Правил РФС по лицензированию женских футбольных клубов в Российской Федерации.

Административные вопросы

8. Об участии РФС в иных организациях.

9. О замене юридического лица — участника Первенства России по футболу среди команд клубов Второй Лиги.

10. Об утверждении годовой сметы (бюджета) РФС на 2023 год и прогноза годовой сметы (бюджета) РФС на 2024 год.

11. Разное.

Источник: https://rfs.ru/news/217317
РФС
Сборная России по футболу
4
Читайте также
Малкин забил гол и получил травму. И все это — в одном моменте!
Овечкин сделал голевую передачу в проигранном матче «Вашингтона» с «Далласом»
Посылка со взрывным устройством была отправлена главе Русского дома в ЦАР из Того
ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом на ЧМ-2022
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Как сменить профессию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Клебо — о словах Бородавко: «Пусть думает, что хочет, и говорит столько, сколько хочет. Я знаю, что мне на это наплевать»
Сальников заявил, что не видит необходимости в переходе российской федерации плавания в Азию
Соломатин резко раскритиковал Баха: «Как МОК может рулить такой человек?»
Соломатин — об отстранении российских спортсменов: «Непонятно, куда катится мир»
В РУСАДА заверили, что продолжат бороться с допингом после окончания санкций CAS
«Фанаты ЦСКА и «Спартака» в одном окопе. Такого никогда не было». Интервью экс-футболиста сборной России Андрея Соломатина, который ездил в зону СВО
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Бывший нападающий «Локомотива» Фарфан объявил о завершении карьеры
Камоцци — о трансфере Айртона: «Только Классена «Спартаку» недостаточно. Нужно искать защитника»
Орещук: «Динамо» не собирается подписывать Дзюбу»
Билялетдинов: «Если Лантратов попадет в «Локо» будет большая конкуренция, и из списка выпадет Гильерме»
Билялетдинов: «Если Изидор уже одной ногой в другом клубе, то его держать не стоит»
Камоцци считает, что Пиняев готов играть в большом европейском клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соломатин — об отстранении российских спортсменов: «Непонятно, куда катится мир»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости