Джокович не прилетит в Москву на матч Россия — Сербия

Сербский теннисист Новак Джокович не посетит футбольный матч между сборными России и Сербии, сообщает РИА «Новости».

Ранее директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин заявлял, что Джоковичу отправили приглашение на игру.

Сборная России сыграет против против Сербии в рамках мартовского тренировочного сбора. Игра пройдет 21 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. 25 марта команда Валерия Карпина на том же стадионе сыграет со сборной Парагвая.