Билялетдинов заявил, что Глушенков заслужил вызов в сборную России

Экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о невызове полузащитника клуба Максима Глушенкова в сборную России на мартовские матчи.

21 марта национальная команда проведет товарищескую встречу со сборной Сербии, а 25-го — против Парагвая. Обе игры состоятся на «ВТБ-Арене» в Москве.

«По своей игре Глушенков вполне заслуживает вызова в национальную команду, но, видимо, тренерский штаб сборной пока придерживается иной точки зрения, все-таки окончательный выбор за ними. Он ведущий игрок железнодорожников на данный момент. Если даже смотреть в масштабе всей лиги, то Глушенков очень заметная фигура по этому сезону», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

В сезоне-2023/24 Глушенков принял участие в 28 матчах «Локомотива» во всех турнирах. На счету 24-летнего игрока 7 забитых мячей и 11 результативных передач.