Джикия, Караваев, Митрофанов и Писарев посетили русскую школу в Душанбе и пообщались с детьми

Игроки сборной России Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, а также генеральный секретарь национальной команды Максим Митрофанов и тренер Николай Писарев посетили русскую школу в Душанбе, раздали автографы и пообщались с детьми.

Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится в четверг, 17 ноября, в Душанбе и начнется в 18.00 по московскому времени. Игра российской команды против Узбекистана пройдет в Душанбе 20 ноября и начнется в 15.00 (мск).

Сообщалось, что Джикия и Караваев пропустят матч сборной России против Таджикистана.