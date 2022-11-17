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Сегодня, 11:36

Джикия, Караваев, Митрофанов и Писарев посетили русскую школу в Душанбе и пообщались с детьми

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Георгий Джикия.
Фото «СЭ»

Игроки сборной России Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, а также генеральный секретарь национальной команды Максим Митрофанов и тренер Николай Писарев посетили русскую школу в Душанбе, раздали автографы и пообщались с детьми.

Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится в четверг, 17 ноября, в Душанбе и начнется в 18.00 по московскому времени. Игра российской команды против Узбекистана пройдет в Душанбе 20 ноября и начнется в 15.00 (мск).

Сообщалось, что Джикия и Караваев пропустят матч сборной России против Таджикистана.

Вячеслав Караваев
Георгий Джикия
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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