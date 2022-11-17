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Сегодня, 12:15

Солдатенков — о сборной России: «Карпин хорошо нас понимает, общаемся на одном языке»

Защитник Солдатенков рассказал об атмосфере в сборной России
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Александр Солдатенков рассказал об атмосфере в национальной команде. Игрока впервые вызвали в сборную.

«Все хорошо, по плану. Познакомился поближе с ребятами, довольно комфортная атмосфера в коллективе. Все прекрасно. Карпин хорошо нас понимает. Можно сказать, общаемся на одном языке. Сказал, чтобы каждый занимался своим делом, делал то, что умеет, и все будет нормально. Мы в первый день позанимались в зале, потом вышли на поле, поработали с мячом, попасовались. Мне лично понравилось, как все было устроено.

В целом, с Валерием Георгиевичем комфортно общаться. Он умеет раскрепостить игроков, но и спрашивает с них серьезно. Понимаем его с полуслова», — приводит слова Солдатенкова «Известия».

Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Таджикистана 17 ноября, а с командой Узбекистана — 20 ноября.

Источник: https://iz.ru/1426536/aleksei-fomin/u-nas-vse-rebiata-prostye-bez-koron-na-golovakh
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Солдатенков
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