Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Александр Солдатенков рассказал об атмосфере в национальной команде. Игрока впервые вызвали в сборную.

«Все хорошо, по плану. Познакомился поближе с ребятами, довольно комфортная атмосфера в коллективе. Все прекрасно. Карпин хорошо нас понимает. Можно сказать, общаемся на одном языке. Сказал, чтобы каждый занимался своим делом, делал то, что умеет, и все будет нормально. Мы в первый день позанимались в зале, потом вышли на поле, поработали с мячом, попасовались. Мне лично понравилось, как все было устроено.

В целом, с Валерием Георгиевичем комфортно общаться. Он умеет раскрепостить игроков, но и спрашивает с них серьезно. Понимаем его с полуслова», — приводит слова Солдатенкова «Известия».

Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Таджикистана 17 ноября, а с командой Узбекистана — 20 ноября.