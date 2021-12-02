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Джикия будет голосовать в качестве капитана сборной России на премии ФИФА

13:58
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия проголосует на премии ФИФА The Best в качестве капитана сборной России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

Приз лучшему игроку года The Best вручается с 2016 года, обладатель награды определяется путем голосования главных тренеров и капитанов сборных, а также журналистов.

Голосование продлится до 10 декабря 2021 года, награда по итогам 2021 года будет вручена 17 января 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13090965

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Иван Торопцев все материалы автора
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