Джикия будет голосовать в качестве капитана сборной России на премии ФИФА

Защитник «Спартака» Георгий Джикия проголосует на премии ФИФА The Best в качестве капитана сборной России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

Приз лучшему игроку года The Best вручается с 2016 года, обладатель награды определяется путем голосования главных тренеров и капитанов сборных, а также журналистов.

Голосование продлится до 10 декабря 2021 года, награда по итогам 2021 года будет вручена 17 января 2022 года.