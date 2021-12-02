Сборная России опубликовала очередной пост в честь нового альбома Оксимирона

Пресс-служба сборной России в Twitter опубликовала пост в честь нового альбома российского рэп-исполнителя Оксимирона.

На опубликованном фото использована тема оформления этого альбома: полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук на нарисованной траве вместо мяча ведет оранжевый овал.

В среду, 1 декабря, Оксимирон выпустил свой новый альбома под названием «Красота и Уродство».

Ранее сборная России уже пошутила по этому поводу.

Напомним, также пресс-служба национальной команды в комментариях к треку «Цунами» на YouTube попросила Оксимирона не выпускать новый альбом в дни матчей отборочного турнира, а также прокомментировала микстейп-альбом «Смутное время».

Напомним, сборная России встретится с командой Польши в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Матч пройдет 24 марта на поле россиян.

Победитель встречи между командами России и Польши встретится с победителем другой полуфинальной пары пути B между сборными Швеции и Чехии.