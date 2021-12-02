Сборная России опубликовала очередной пост в честь нового альбома Оксимирона
Пресс-служба сборной России в Twitter опубликовала пост в честь нового альбома российского рэп-исполнителя Оксимирона.
На опубликованном фото использована тема оформления этого альбома: полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук на нарисованной траве вместо мяча ведет оранжевый овал.
В среду, 1 декабря, Оксимирон выпустил свой новый альбома под названием «Красота и Уродство».
Ранее сборная России уже пошутила по этому поводу.
Напомним, также пресс-служба национальной команды в комментариях к треку «Цунами» на YouTube попросила Оксимирона не выпускать новый альбом в дни матчей отборочного турнира, а также прокомментировала микстейп-альбом «Смутное время».
Напомним, сборная России встретится с командой Польши в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Матч пройдет 24 марта на поле россиян.
Победитель встречи между командами России и Польши встретится с победителем другой полуфинальной пары пути B между сборными Швеции и Чехии.
???@norimyxxxo pic.twitter.com/c4FT97jWv2— Сборная России (@TeamRussia) December 2, 2021
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