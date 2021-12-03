Жена Глушакова: «Верю, что весной Денис сыграет за сборную России»

Ксения Коваленко, футболистка ЦСКА и жена Дениса Глушакова, в интервью «СЭ» отметила, что ее муж вернется в сборную России весной.

— При Карпине Денис вернулся в сборную. Твоя реакция, когда это случилось?

— Ну а какая может быть реакция? Конечно, я была рада за него. Счастлива, что он смог доказать, что является хорошим футболистом. Денис хотел туда попасть и достоин там быть. Очень расстроилась, когда его не вызвали в следующий раз — из-за травмы Денис не смог провести полноценный цикл и достаточное количество матчей. Мне кажется, он заслуживал вызова. Но ничего — впереди стыковые матчи. Верю, что он поедет в сборную, снова всем все докажет, проявит свои лидерские качества.

— Уже обсуждали матч с Польшей?

— Конечно. Мы практически все футбольные темы обсуждаем. Думаем, для России все возможно — с Польшей можно играть. Конечно, у них есть замечательный Левандовски, но, как говорится, один в поле не воин. Надеюсь, у нашей сборной все получится. С Денисом вместе. (Мария Куцубеева)

Полностью интервью Коваленко