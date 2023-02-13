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Сегодня, 21:00

Дюков убедил Гинера высказаться за переход в Азию. У президента ЦСКА другая позиция. Инсайд рейтинга «СЭ»

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Евгений Гинер и Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Третий год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Полная версия появится на нашем сайте в ближайшее время. Публикуем часть инсайдов из этого рейтинга.

Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2021 здесь

Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2022 здесь

Член исполкома РФС Евгений Гинер по просьбе Александра Дюкова публично озвучивал поддержку возможному переходу РФС в Азию, хотя в кулуарах придерживался противоположной позиции по смене футбольной конфедерации.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.

РФС
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Дюков
Евгений Гинер
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