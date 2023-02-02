В АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально

Президент Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа заявил, что вопрос о переходе РФС пока не рассматривался официально.

«Если мы получим что-то официальное по этому поводу, то это уже другой вопрос. У нас хорошие отношения с российской и остальными европейскими федерациями, мы поддерживаем контакт с ними по всем вопросам. Мы исходим из интересов игры, поскольку стремимся держать политику подальше от футбола», — цитирует Аль-Халифу РИА «Новости Спорт» со ссылкой на AFP.

На конгрессе АФК министр спорта Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Турки Аль-Фейсал заявил, что не видит проблем, если Россия будет участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Однако, если этот переход одобрят в ФИФА.

«Если ФИФА и АФК разрешат и это принесет пользу Азии, то я не думаю, что это будет проблемой», — сказал Аль-Фейсал.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.