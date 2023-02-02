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Сегодня, 09:20

В АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально

Руслан Минаев
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Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа.
Фото Global Look Press

Президент Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа заявил, что вопрос о переходе РФС пока не рассматривался официально.

«Если мы получим что-то официальное по этому поводу, то это уже другой вопрос. У нас хорошие отношения с российской и остальными европейскими федерациями, мы поддерживаем контакт с ними по всем вопросам. Мы исходим из интересов игры, поскольку стремимся держать политику подальше от футбола», — цитирует Аль-Халифу РИА «Новости Спорт» со ссылкой на AFP.

На конгрессе АФК министр спорта Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Турки Аль-Фейсал заявил, что не видит проблем, если Россия будет участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Однако, если этот переход одобрят в ФИФА.

«Если ФИФА и АФК разрешат и это принесет пользу Азии, то я не думаю, что это будет проблемой», — сказал Аль-Фейсал.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Источник: РИА
Футбол
РФС
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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