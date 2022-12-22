Евгений Гинер: «В Азии нам придется начинать с нуля»

Эксклюзивное интервью президента ЦСКА, в котором затронуты самые актуальные вопросы российского и мирового футбола

Футбольный мир как дружил, так и дружит

— Самая важная история в нашем футболе сейчас — переход в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Это очень сложный вопрос. С одной стороны, нам, конечно, необходимо играть на международной арене — как клубам, так и сборной. С другой, нужно учитывать огромную разницу в финансовой составляющей, если говорить о клубном футболе, совершенно иной лимит на легионеров, да и статус возможных международных матчей, ведь изначально наш рейтинг, надо полагать, будет нулевым, а соперники не самые именитые — начинать придется буквально с нуля. Поэтому, может, нам и стоит подождать возвращения в большой европейский футбол. Но однозначного ответа тут нет. Вопрос в длительности этого ожидания.

— По вашим ощущениям, сколько еще нужно потерпеть? По-моему, год-два можно, но не более.

— Не думаю, что это должно занять больше времени. Я смотрю на внутреннюю позицию УЕФА. Мне кажется, там сами недовольны тем, что происходит. Поэтому это не должно продлиться долго.

— Общаетесь ли с кем-то из европейских коллег?

— Конечно.

— Что они говорят?

— Абсолютно нормальная риторика. Если отбросить политиков, то спортивный футбольный мир как дружил, так и дружит. Не важно, какое гражданство или какая национальность у человека. Это абсолютно нормально. Так же переживают, так же готовы поддержать.

Футболисты ЦСКА. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— При этом ЦСКА за год, возможно, больше всех пострадал от санкций. Даже клубный YouTube-канал забанили.

— Всегда все говорили о том, что спорт вне политики. Когда придумали Олимпийские игры, на время их проведения останавливали войны. А что доказывают тем, что нас снимают?

Думаю, если сейчас поднять и перевести все лозунги и манифесты, от МОК до ФИФА или УЕФА, то там написано, что спорт есть спорт, а политика есть политика. Когда Международному олимпийскому комитету, ФИФА или УЕФА политики диктуют, как они должны сделать, то как это можно назвать?

— Мы же понимаем, для чего это делается.

— Это второй вопрос, для чего это делается. Не обращаю внимания. Считаю просто, что был бы Самаранч, ему какой бы политик что ни сказал, он бы просто послал. Был бы Юханссон, он сказал бы: «Идите и занимайтесь политикой, друг на друга санкции накладывайте. Спорт оставьте, вообще не трогайте».

На основании чего поляки выходят на чемпионат мира? Где спортивный принцип? На основании политики. Слушайте, я не понимаю. Если бы мы сказали, что не хотим играть с Польшей, нам бы ответили: «Нет вопросов, снимайтесь, получайте 0:3 и не езжайте никуда». Великая страна Польша сказала, что не будет, отказывается. И проходит дальше. Я уверен, если бы сейчас наши сборная и клубы продолжали бы выступать в Европе, то так же собирались бы полные стадионы. И никого бы не волновало. Ведь люди приходят футбол посмотреть.

Нам надо потерпеть. Все будет хорошо.

Футболисты сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Пострадал ли бюджет ЦСКА из-за всей истории с санкциями?

— Вошли бы мы в Лигу чемпионов, то сразу получили бы 20 миллионов, выигрывали б — еще. Простая математика. Легче было бы, но и так нормально. Мало того, ребята молодцы. Они говорят: так и так, играем только чемпионат России, мы готовы к снижению зарплат. Проблем нет.

— То есть разговор такой состоялся? Мол, парни, сейчас наступают тяжелые времена, помогите ПФК.

— Не, не помогите клубу. Просто смотрите: если я работаю шесть дней в неделю и получаю такую зарплату, а потом мне говорят, что надо работать четыре дня в неделю, то почему мне должны платить такую же зарплату? С еврокубками и без еврокубков — две разные вещи. У нас ребята абсолютно адекватные. Не было ни одного вопроса.

— Насколько вас подкосили трудности, которые существуют с переводом денег за Влашича?

— Нас это не подкосило, просто доставляет неудобства. Думаю, мы решим этот вопрос. Могут ли пользоваться моментом? Наверняка. Потому что мы предложили: ребят, вам не разрешают платить кому? России? Хорошо. У нас есть выход через Голландию. Отправляйте, давайте. Или в Бразилию. Они: «Ой, нам Центробанк не разрешает». Что не разрешает? Через Бразилию заплатить? Все понятно.

Никола Влашич. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Нельзя сравнивать Марадону с Пеле или Месси с Марадоной

— Вы ездили на чемпионат мира?

— Нет.

— Почему?

— Мне Катар не понравился, боюсь соврать, еще лет восемь назад. Доха — прекрасный современный город, но дальше пустыня. А температура! Ездили тогда пять-шесть человек из Европейской ассоциации клубов, нам как раз презентовали чемпионат мира. Но — не мое. И как там ни сделай — фантастика, космос, но мне не нравится. Поэтому не хотел в Катар.

— По телевизору смотрели?

— Смотрел.

— Интересно было? Почувствовали дух ЧМ?

— В финале очень! Потрясающий матч, какая-то фантастика. Думаю, что все люди, которые пришли на стадион, были счастливы, что встреча в основное время не закончилась — за какую бы команду ни болели. Такую игру можно смотреть и смотреть. Жалко, когда она останавливается.

— После финала все признали, что Месси — самый великий футболист в истории. Вы видели и его, и Марадону.

— Да, видел Марадону. Это журналисты противопоставляют их друг другу. Мое субъективное мнение — нельзя сравнивать Марадону с Пеле или Месси с Марадоной. Это абсолютно другой футбол.

— А Месси с Роналду?

— Они играют в одно время, одни скорости, одна экипировка, одинаковые поля. Если мы посмотрим, то на чемпионате мира играл Пеле, а потом Марадона. Какие скорости там были, какие сейчас. Сегодня идут на слом друг друга, бойня! Я бы не сравнивал. Марадона — великий, Месси — великий. Абсолютно согласен, что можно рассматривать футболистов из одного времени. Для себя, например, никак не могу сделать вывод, возможно из-за отношений, кто сильнее — Платини или Румменигге. Два величайших игрока своего времени.

— От кого больше всего получили удовольствие на чемпионате мира?

— От сборных, которых мы традиционно не считаем сильными: Марокко, Коста-Рика, Япония. Они выходили и им терять нечего. Старались играть в футбол при этом, не забивались по десять человек сзади. Получил от них очень большое удовольствие, от вторых стран, так сказать.

— А может быть, потому чисто по-футбольному получили удовольствие, что эти сборные сохранили свою самобытность, а в европейских все перемешалось?

— Нет. Вы говорите Марокко, но там четыре-пять человек — большие звезды. Не все следят внимательно, но для футбольных специалистов это не стало большим сюрпризом. Они же серьезные мастера, а мы говорим «какое-то Марокко». Все совсем не так, они выступают в Испании, Франции, Англии, Германии, причем в ведущих клубах.

Вот самобытность осталась у Бразилии и Аргентины — у них латиноамериканский стиль. У нас был футбол грузинский — на себя, под себя, народ аж визжит! Но это красиво, человеку всегда такое нравится. Европа играет, о чем мы уже говорили, в бойню. Латинская Америка — в красивый футбол, он настолько техничный и элегантный, совсем другой.

Радость игроков сборной Аргентины. Фото Reuters

С «Зенитом» конкурировать реально

— «Зенит» — лидер чемпионата. Реально ли с ним конкурировать?

— Да. За счет самоотдачи, тренерского мастерства, грамотных управленческих решений.

— А нет ощущения, что экономически невозможно бороться — и это преимущество «Зенита»?

— Не играют в футболе деньгами.

— Неправда. Питерцы покупают бразильцев и дают им огромные зарплаты.

— Это второй вопрос. Покупают бразильцев? Мы тоже их покупаем.

— Но они своих бразильцев засыпают деньгами, а вы нет.

— Это подход. Но в этом году в Кубке России в матче «Алания» — «Зенит» кто победил и прошел дальше? «Алания». Как так — а бразильцы, а деньги? Так что конкурировать можно.