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Дюков рассказал, какой видит игру сборной России

12:44
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Президент РФС Александр Дюков рассказал, какой видит игру сборной России по футболу в будущем.

— Появилась информация, что РФС хочет, чтобы все сборные играли в одном стиле. Так ли это? И по каким критериям вы выбираете тренера для команды?

— Что касается стиля, нет речи о том, чтобы вся вертикаль наших команд играла по одной схеме. Если взять европейский футбол, в основном все сборные идут по пути курирования своих команд с точки зрения соблюдения неких правил, философии игры и ключевых принципов игры. Это позволяет игрокам при переходе из сборной в сборную легче усваивать требования. При этом сами тренеры выбирают схемы, исходя из соперника и других факторов. Если говорить о философии и принципов игры, к сожалению, в наших командах это не было четко сформулировано. Нам это нужно сделать.

Что касается критериев тренера, вы все прекрасно знаете, по каким критериям это обычно происходит. Что касается нашей ситуации, у нас есть отбор в Катар. Если говорить о том, какой мы видим свою команду — тут речь не идет о возрасте даже, — мы видим, в какой футбол играют команды, добивающиеся успеха... Все почему-то считают, что я призываю всех играть в атакующий футбол. Во-первых, нет. Во-вторых, атакующий футбол — понятие растяжимое. Нужен интенсивный футбол, компактная игра, прессинг, контрпрессинг, умение доставлять мяч в последнюю треть поля не только за счет длинных передач. Вот таков образ команды.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял сборную России с августа 2016 года. По информации «СЭ», РФС рассматривает Курбана Бердыева в качестве кандидатуры на пост главного тренера национальной команды.

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Материалы сюжета: Сборная России: отставка Станислава Черчесова и поиск главного тренера после Евро 2020, причины вылета, главные новости