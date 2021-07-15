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Дюков объяснил, почему Черчесов был уволен из сборной России не сразу после Евро

12:56
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Президент РФС Александр Дюков рассказал про лимит на легионеров и объяснил, почему Станислав Черчесов не был уволен сразу после провала на Евро-2020.

— Какова ситуация с лимитом на легионеров?

— Что касается фонда на оплату труда тренера, у нас есть деньги, чтобы взять на работу главного тренера. Что касается работы Черчесова, РФС создал все условия для подготовки сборной, был в постоянном контакте со штабом и видел, как проводилась работа. Никто в тренерском штабе дурака не валял. Подготовительный план был выполнен в полном объеме. Станислав Саламович с своим штабом со всей серьезностью подошел к выполнению своих обязанностей. Выступление сборной было признано неудовлетворительным, но исполком поблагодарил Черчесова за работу — он пять лет работал в сборной. Поблагодарили за совместную работу и пожелали успеха.

— Почему решение по Черчесову было принято спустя столь долгое время после Евро?

— Долго и быстро — понятия растяжимые. Есть техком, он выполняет свою работу. Мы сразу дали комментарий, что решение на эмоциях принимать не будем. Нужно было проанализировать, как велась подготовка, какая работа была проделана. На это потребовалось время.

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Артем Калинин все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: отставка Станислава Черчесова и поиск главного тренера после Евро 2020, причины вылета, главные новости