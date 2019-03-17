Дмитрий Парфенов: "О какой дисквалификации Погребняка может идти речь?!"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал "СЭ" возможное применение санкций к нападающему команды Павлу Погребняку со стороны комитета по этике РФС.

В интервью "КП" 35-летний форвард сказал следующее: "Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Мариу Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев".

– Павел – взрослый человек и опытный футболист, выражает свои мысли так, как считает нужным, – сказал Парфенов. – И что оскорбительного в его словах? Это его мнение. И не понимаю, о какой дисквалификации в данном случае может идти речь. (Вячеслав Короткин) ​

Павел Погребняк: "Смешно, когда темнокожий футболист играет за сборную России" // Погребняку грозит дисквалификация за высказывание про темнокожих игроков в сборной России // Глава комитета по этике РФС: "Слова Погребняка совершенно недопустимы" // Григорий Иванов: "Что вы набросились на Погребняка? Разве он назвал Ари черным?"