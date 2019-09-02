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«Диван, телевизор, пульт». Черчесов — об отдыхе от работы

09:51
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что работу и дом необходимо четко разграничивать.

— Я начал правильно расставлять акценты, — рассказал Черчесов в интервью Тине Конделаки. — Работа — это работа, дом — это дом. Прихожу домой, снимаю китель, так говорят военные? Свистка у меня дома нет и секундомера тоже. Домой прихожу: диван, телевизор, пульт, футбол.

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