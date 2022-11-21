Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:20

Билялетдинов предложил поискать следующего соперника для сборной России на Ближнем Востоке

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов назвал соперников, с которыми национальная команда могла бы сыграть во время весеннего сбора в 2023 году.

«Думаю, что работа по поиску новых спарринг-партнеров для сборной на весеннем сборе ведется. Почему бы не поискать кого-то из Ближнего Востока. Может быть, весной получится договориться с Сербией или Венгрией, но пойдут они на это или нет, вопрос переговоров. Как я понял, ФИФА не ставит баны на товарищеские матчи. Все зависит от руководства РФС.

Сможем ли мы сыграть со сборными из Южной Америки, к примеру, с Бразилией или Аргентиной? Тут вопрос в другом — согласятся ли футболисты этих национальных команд, которые играют в Европе, ехать играть с нами. В любом случае, работать в этом направлении надо и, может быть, как-то получится договориться сыграть с не самыми сильными игроками Бразилии», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Сборная России под руководством Валерия Карпина провела в 2022 году три товарищеских матча. В сентябре национальная команда обыграла Кыргызстана (2:1), а в ноябре сыграла ничьи с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Источник: Metaratings.ru
Динияр Билялетдинов
Сборная России по футболу
1
1
Читайте также
Скандал на ЧМ-2022 из-за поддержки ЛГБТ. ФИФА против Англии и других сборных
Главный соперник Большунова страдает от странной травмы. Восстановиться ему помогает красотка американка
Отбросивший гранаты из окопа российский солдат рассказал о произошедшем
Песков ответил на слова Зеленского о желании Москвы добиться «затишья»
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Что посмотреть туристу на Камчатке
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Билялетдинов считает, что РФС пока не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола
Авербух — о сборной России по футболу: «Товарищеские матчи мне неинтересны, там нечего смотреть»
Гаджиев объяснил, почему не согласен с Федуном в вопросе необходимости проведения сборной России товарищеских матчей
Журова считает, что футболисты сборной России берегли себя в товарищеских матчах
Булыкин — о матчах России: «Правильнее было бы вначале выиграть, а уже потом экспериментировать с составом»
Гаджи Гаджиев заявил, что от матчей сборной России остался горький осадок
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евгений Алдонин: «В сборной России идет перестройка, важно дать шанс молодым и перспективным»

Билялетдинов считает, что РФС пока не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости