Билялетдинов предложил поискать следующего соперника для сборной России на Ближнем Востоке

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов назвал соперников, с которыми национальная команда могла бы сыграть во время весеннего сбора в 2023 году.

«Думаю, что работа по поиску новых спарринг-партнеров для сборной на весеннем сборе ведется. Почему бы не поискать кого-то из Ближнего Востока. Может быть, весной получится договориться с Сербией или Венгрией, но пойдут они на это или нет, вопрос переговоров. Как я понял, ФИФА не ставит баны на товарищеские матчи. Все зависит от руководства РФС.

Сможем ли мы сыграть со сборными из Южной Америки, к примеру, с Бразилией или Аргентиной? Тут вопрос в другом — согласятся ли футболисты этих национальных команд, которые играют в Европе, ехать играть с нами. В любом случае, работать в этом направлении надо и, может быть, как-то получится договориться сыграть с не самыми сильными игроками Бразилии», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Сборная России под руководством Валерия Карпина провела в 2022 году три товарищеских матча. В сентябре национальная команда обыграла Кыргызстана (2:1), а в ноябре сыграла ничьи с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).