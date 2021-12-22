Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился мнением о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина после поражения в матче отбора ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

— В интервью «Коммент.Шоу» Карпин сомневался, что станет готовить сборную к стыкам — настолько она играла с Хорватией не в то, о чем договаривались. Когда тренер говорит подобное, его авторитет в коллективе не падает?

— За всех говорить не буду, но в моих глазах — нет. Тренер имеет право сказать так, как думает. Я два последних сбора пропустил, побывал только на сентябрьском. И скажу одно: Валерий Георгиевич — наш тренер, и мы должны идти с ним до конца.

Из-за поражения от Хорватии сборная России не смогла выйти напрямую на ЧМ-2022. Команда заняла второе место в группе H отборочного турнира и попала в стыковой турнир, в полуфинале которого сыграет с Польшей.

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