Денис Черышев: «Ничего страшного, что матч с Данией сыграем в гостях»

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев прокомментировал итоги первой части жеребьевки группового турнира Евро-2020, по итогам которой стало известно, что команда Станислава Черчесова в группе B проведет два матча дома (Санкт-Петербург) и одну игру с Данией на выезде (Копенгаген).

— Ничего страшного, что матч с Данией сыграем в гостях: в любом случае стадион будет полный, да и наши болельщики, уверен, приедут нас поддержать, — приводит слова Черышева пресс-служба РФС. — Классно, что два матча будет в Санкт-Петербурге: я до сих пор вспоминаю волшебную домашнюю атмосферу чемпионата мира-2018, и очень хочется вновь все это пережить. С нетерпением жду Евро-2020 и очень надеюсь сыграть на этом турнире.

Сборная России также сыграет в группе c Бельгией. Четвертый соперник России по группе определится 30 ноября во время жеребьевки. Это будет Финляндия или Уэльс.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира