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Сегодня, 10:43

Чистяков признался, что скучает по играм за сборную России

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что скучает по выступлениям за сборную России.

«По сборной скучаю. Хорошие времена были, но лучшие еще впереди. Наше дело — тренироваться и ждать, когда сборная вернется к международным турнирам, поэтому лучше играть с любой сборной, чем не играть вовсе», — приводит ТАСС слова Чистякова.

Защитник впервые был вызван в основную сборную страны в сентябре 2019 года на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра. Всего 29-летний футболист провел 4 игры в составе национальной команды.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://tass.ru/sport/18182309
Дмитрий Чистяков
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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