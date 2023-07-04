Чистяков признался, что скучает по играм за сборную России

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что скучает по выступлениям за сборную России.

«По сборной скучаю. Хорошие времена были, но лучшие еще впереди. Наше дело — тренироваться и ждать, когда сборная вернется к международным турнирам, поэтому лучше играть с любой сборной, чем не играть вовсе», — приводит ТАСС слова Чистякова.

Защитник впервые был вызван в основную сборную страны в сентябре 2019 года на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра. Всего 29-летний футболист провел 4 игры в составе национальной команды.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.