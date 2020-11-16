Полузащитник сборной России Денис Черышев после поражения от Турции в Лиге наций (2:3) прокомментировал исход матча и свою игру.

— Не ожидали, что все так сложится, — сказал Черышев. — Но это футбол, такие бывают обстоятельства. Но по тому, как складывался матч, могли и выиграть во втором тайме. Ребята все старались, были моменты. Теперь нужно думать о Сербии.

— После второго гола турок вы были очень разочарованы.

— Да, я допустил ошибку, которую нельзя делать на этом уровне. Тут тебя сразу за это наказывают. Нельзя так ошибаться, надо делать выводы. (Пресс-служба сборной России)