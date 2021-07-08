Червиченко назвал отставку Черчесова с поста главного тренера сборной России логичной и справедливой

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение РФС расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Все логично, справедливо. Такого решения стоило ожидать, он заслужил отстранения. Два турнира уже провалены, эксперименты с третьим не нужны точно. Если бы мы еще с ним третий турнир провалили, это была бы катастрофа уже для всего российского футбола. До самого важного матча в квалификации осталось всего лишь два месяца. Нужно искать русского тренера, который знает все внутренние дела. Если Карпин и Слуцкий откажутся, то мой фаворит — Черевченко, он заслужил свой шанс», — сказал Червиченко «СЭ».

Черчесов тренировал сборную России с 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).