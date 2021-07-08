Роман Широков прокомментировал отставку Черчесова с поста главного тренера сборной России

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал в разговоре с «СЭ» решение РФС расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Если я не соглашусь с решением РФС, что-то поменяется? Это констатация факта, — сказал Широков «СЭ». — Я его видел на посту главного тренера последние четыре или пять лет. Если он ушел, значит, есть претенденты на его место. РФС же объявил, что контракт расторгнут по взаимному согласию, а нового тренера уже ищут. Поэтому кандидаты, безусловно, есть. Из тех, кто фигурировал, я бы выбрал Кунца (Штефан Кунц — главный тренер молодежной сборной Германии. — Прим. «СЭ»). Я согласен, что новый тренер должен быть амбициозным, у которого не потерян вкус к работе и есть мотивация».

Черчесов тренировал сборную России с 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).