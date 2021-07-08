Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал в разговоре с «СЭ» решение РФС расторгнуть контракт со Станиславом Черчесовым.

«Мы не играем никакой роли, согласны ли мы с решением РФС, или нет. Если они расторгли контракт, значит, расторгли. Все к этому шло. Мы много говорили на тему, кто бы мог стать новым тренером после провальной игры с Данией. Если будет кандидат, то это должен быть авторитетный иностранец. Он должен был где-то работать или сам играть в футбол. Устали уже от того, что в футбол идут все, кто видел его с самолета или вертолета. Это смешно. Тогда зачем в нашей стране играть в футбол? Пора перестать брать кого попало. Что делать людям, которые с детства им занимаются? Давайте тогда просто набирать всех подряд и все», — сказал Мостовой «СЭ».

Сегодня, 8 июля, Российский футбольный союз расторг контракт с Черчесовым.