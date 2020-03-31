Черчесов заявил, что в сборной России нет больных коронавирусом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о беседе с главным врачом сборной Эдуардом Безугловым. Он отметил, что ни один футболист команды пока не заразился коронавирусом.

— Я сегодня с ним (Безугловым — переписывался, узнал ситуацию, как наши игроки, — сказал Черчесов в интервью каналу сборной России на Youtube. — Он прислал полный отчет. У нас все здоровы, нет ни одного заболевшего. Это нас только радует.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

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