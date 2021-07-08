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«Скучно будет без Стаса»: в соцсетях отреагировали на отставку Черчесов

17:00
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. РФС объявил о расторжении контракта специалиста и его штаба. Вот первая реакция представителей СМИ на эту новость.

Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ» (в Telegram-канале): «Черчесов уволен!!! Ответы на прессухе были последней каплей!!! Пытался держать удар, временами даже неплохо, но сплошные линии пересекал неоднократно и вкупе с результатом сборной настало расторжение контракта!!! Тренер, спасибо за работу!!! Ждем в клубе теперь или на Матче экспертом, в моих эфирах раскроется по новой!!»

Георгий Черданцев, комментатор «Матч ТВ» (в Telegram-канале): «Смена главного тренера сборной логична и уместна. История команды-2018 закончена. Ничто не вечно. Спортивная жизнь команды существует короткими отрезками. Перемены — это всегда хорошо. Потому что когда начинается что-то новое это интересно. А интерес к сборной это сейчас самое главное, что нужно вернуть».

Руслан Абушкин, корреспондент «СЭ»: «Скучно будет без Стаса же»

Роман Нагучев, комментатор «Матч ТВ»: «Ну вот, Станислав Черчесов уволен и снова можно говорить «товарищеский матч», «усталость» и «проблема».

Константин Генич, комментатор «Матч ТВ»: «Спасибо сборной и Черчесову за 2018 год. И удачи ему с этим тренерским штабом в дальнейшем. Плясать «на костях» не хочется, поэтому просто поблагодарю. Но решение РФС выглядит абсолютно логичным. Перевернули страницу, идем дальше».

На Евро-2020 сборная России под руководством Черчесова не вышла в плей-офф, заняв последнее место в своей группе.

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Евгений Петров все материалы автора

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