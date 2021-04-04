Черчесов заявил, что рассчитывает на Гильерме
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил силу вратарской позиции в национальной команде.
«Шунин был первым номером сборной. И остается им.
Гильерме? Любой может провести неударный матч. Но из-за одной игры нельзя перечеркивать все. Но если серия игр... Мы дали ему отдохнуть. Он должен доказывать свою состоятельность», — сказал Черчесов в интервью «Матч ТВ».
Дебютировав за сборную России в марте 2016 года, 35-летний Гильерме с того момента провел за национальную команду 16 матчей: 9 в квалификации Евро-2020, 4 в Лиге наций и 3 товарищеские встречи. На его счету 10 матчей без пропущенных мячей, а всего — 17 мячей в 16 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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