Черчесов заявил, что рассчитывает на Гильерме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил силу вратарской позиции в национальной команде.

«Шунин был первым номером сборной. И остается им.

Гильерме? Любой может провести неударный матч. Но из-за одной игры нельзя перечеркивать все. Но если серия игр... Мы дали ему отдохнуть. Он должен доказывать свою состоятельность», — сказал Черчесов в интервью «Матч ТВ».

Дебютировав за сборную России в марте 2016 года, 35-летний Гильерме с того момента провел за национальную команду 16 матчей: 9 в квалификации Евро-2020, 4 в Лиге наций и 3 товарищеские встречи. На его счету 10 матчей без пропущенных мячей, а всего — 17 мячей в 16 играх.